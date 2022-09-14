İstanbul'daki DEAŞ operasyonu ve ele geçirilen paralar

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüte finansörlük yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen paralar sergilendi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüte 'infak' adı altında para toplayıp transfer ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 58 bin 950 euro, 37 bin 600 lira ve 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.