Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki "değnekçi" operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'daki "değnekçi" operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen İSPARK denetimlerinde 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki

İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen İSPARK denetimlerinde 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişilerle ilgili başlattığı çalışma kapsamında dün de denetim yaptı.

Kentteki tüm ilçelerde 174 İSPARK ile 185 nokta denetlendi.

Vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden "değnekçi" diye tabir edilen 27 korsan otoparkçı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'nun kayyum çıkışına cevap: Umursamıyorum Son Dakika: İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:05:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki "değnekçi" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]