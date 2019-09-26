İstanbul'daki deprem

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze ilçesinde bulunduğunu belirterek, ilk bilgilere göre depremin hissedildiği kentte olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Vali Aksoy, "Tekli eğitim yapanların zaten çıkma zamanı. Öğrencileri bir süre tedbir amaçlı bahçelerde tutacağız." dedi.

Sakarya İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri de şu ana kadar kentte olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.