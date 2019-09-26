Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
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İstanbul'daki deprem

1 saat önce

Kocaeli'de de hissedilen, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem nedeniyle bazı veliler okullardan çocuklarını aldı.

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Kocaeli'de de hissedilen, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem nedeniyle bazı veliler okullardan çocuklarını aldı.

Depremin ardından okullardaki öğrenciler, öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. Daha sonra okullara gelen velilere, çocukları teslim edildi.

Velilerden Nur Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrasında kızını almak için okula geldiğini söyledi.

Kitap ve kıyafetleri de okulda bıraktıklarını ifade eden Kahraman, kızını ve arkadaşını alarak eve götürdüğünü kaydetti.

Ecrin Kahraman da ağlayarak deprem anını anlattı.

Öğrencilerden Mustafa Efe Otman ise sınıftayken depremi hissettiklerini, daha sonra arkadaşlarıyla bahçeye indiklerini ifade etti.

Okuldaki bütün öğrencilerin bahçede olduğunu gördüğünü dile getiren Otman, bazı arkadaşlarının korktuğunu aktardı.

Marmara Denizi, Silivri, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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