İstanbul'daki deprem

AFAD, yaptığı duyuruda, 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreminden ardından iki ayrı artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.

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