İstanbul'daki deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:52 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığını bildirdi.
AFAD, yaptığı duyuruda, 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreminden ardından iki ayrı artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.
Duyuruda, 14.08'de merkez üssü Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde, 14.11'de 3.3, 14.26'da 4.1, 14.31'de 3.1, 14.34'te de 3.2 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldiği belirtildi.
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