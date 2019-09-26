Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'daki deprem

53 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de hissedilen depremde bazı kamu binaları ve okullar boşaltıldı.

İstanbul'daki deprem, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de hissedilen depremde bazı kamu binaları ve okullar boşaltıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de hissedildi.

Depremi hisseden kamu binaları, Çorlu Belediyesi ve bazı okullardaki öğrenciler dışarı çıkartıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AA muhabirine, Çorlu'da ilk tespitlere göre herhangi bir olayın yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de belediye binamızda depremi hissettik. Bina içerisinde dolaştık, bilgi aldık, herhangi bir sıkıntı yok. Şu ana kadar aldığımız olumsuz bir değerlendirme yok. Doğal olarak vatandaşlarımızın endişeleri oldu. Bu depremler bizlere, ülke olarak hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor."

İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 15:49:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]