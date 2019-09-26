Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
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İstanbul'daki deprem

55 dakika önce

Sakarya'da da hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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Sakarya'da da hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Sakarya'da hissedildiğini belirterek, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Öte yandan kentte evlerinde ve iş yerlerinde depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı.

Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi.

Deprem anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Denizi, Silivri, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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