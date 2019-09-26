İstanbul'daki deprem
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İstanbul'da meydana gelen deprem Manisa'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:15 Kaynak: AA
İstanbul'da meydana gelen deprem Manisa'da da hissedildi. Manisa'nın Demirci ilçesinde deprem anında kamu kurumlarında mesaide olan memurlar kendini dışarıya attı.
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