Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
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İstanbul'daki deprem

2 gün önce

İstanbul'da meydana gelen deprem Manisa'da da hissedildi.

İstanbul'da meydana gelen deprem Manisa'da da hissedildi. Manisa'nın Demirci ilçesinde deprem anında kamu kurumlarında mesaide olan memurlar kendini dışarıya attı.

İstanbul'daki deprem

İstanbul, Demirci, Manisa, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:15 Kaynak: AA
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