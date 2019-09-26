İstanbul'daki deprem

İstanbul'da meydana gelen ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de hissedilen depremde bazı kamu binaları ve okullar boşaltıldı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de hissedildi.

Depremin hissedildiği kamu kurum binaları, belediye ve okullar boşaltıldı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, depremin ilçede hissedildiğini belirterek, "Allah'a şükür belediye ekiplerimizce ve vatandaşlarımızdan aldığımız herhangi bir sıkıntılı haberimiz yok. Ardından gelen artçı depremlerde de aynı şekilde bazı sıkıntılara sebebiyet veren bir durum olmadığını görüyoruz. İnşallah daha ciddi sorunlarla karşılaşmayız. Belediye olarak ekiplerimizle sahada vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyecek şekilde önlemlerimizi alıyoruz." dedi.