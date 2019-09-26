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İstanbul'daki deprem

6 dakika önce

Vatandaşların sokaktan görüntüsü Okulda öğrencilerden görüntü YALOVA - İstanbul'da meydana gelen deprem Yalova kent merkezinde de hissedildi.

Vatandaşların sokaktan görüntüsü

Okulda öğrencilerden görüntü YALOVA - İstanbul'da meydana gelen deprem Yalova kent merkezinde de hissedildi. Mimar Sinan Caddesi'ndeki depremi hisseden vatandaşlar binaları boşalttı.

İstanbul'daki deprem

İstanbul, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:27 Kaynak: AA
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