İstanbul'daki deprem
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Vatandaşların sokaktan görüntüsü Okulda öğrencilerden görüntü YALOVA - İstanbul'da meydana gelen deprem Yalova kent merkezinde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:27 Kaynak: AA
Vatandaşların sokaktan görüntüsü
Okulda öğrencilerden görüntü YALOVA - İstanbul'da meydana gelen deprem Yalova kent merkezinde de hissedildi. Mimar Sinan Caddesi'ndeki depremi hisseden vatandaşlar binaları boşalttı.
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