Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
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İstanbul'daki deprem

1 saat önce

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın Demirci ilçesinde de hissedildi.

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Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın Demirci ilçesinde de hissedildi.

Deprem sarsıntısının hissedildiği Demirci'de, kurumlarda çalışan personel ve bazı vatandaşlar sokaklara indi.

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre bölgede yaralıların veya hasarlı binaların olmadığı öğrenildi.

Marmara Denizi, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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