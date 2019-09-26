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İstanbul'daki deprem

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde bir caminin minaresinin yıkıldığı, 3 binanın çöktüğü, bir binada da çatlak oluştuğu yönünde ihbar alındığını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde bir caminin minaresinin yıkıldığı, 3 binanın çöktüğü, bir binada da çatlak oluştuğu yönünde ihbar alındığını duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 13.59'ta Marmara Denizi Silivri açıklarında 12 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatıldı.

İstanbul genelinde hissedilen deprem sonrası komutalara gelen ihbarlara İtfaiye, Zabıta, Yol bakım, Emniyet ve 112 Acil ekiplerinin yönlendirildiği belirtilen açıklamada, ekipler tarafından bölgelerin kontrol edildiği bildirildi.

Komutalara gelen ihbarlardan Avcılar Merkez Mahallesi Camisi'nin minaresinin yıkıldığının teyit edildiği aktarılan açıklamada, Küçükçekmece İnönü Mahallesi, Bahçelievler Kenan Çavuş Caddesi No: 10 ve Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Kahraman Sokak No: 12'de bina çökmesi, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2057 Sokak No: 30'da ise binada çatlak meydana geldiği yönünde ihbar alındığı fakat ekipler tarafından henüz teyit edilemediği belirtildi.

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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