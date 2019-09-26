İstanbul'daki deprem

Tekirdağ Valiliğinden, İstanbul'da meydana gelen ve Tekirdağ'da da hissedilen depremin ardından vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 13.59'da Marmaraereğlisi açıklarında deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hasarlı binalardan vatandaşlarımızın uzak durmaları ve bu binaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 0 (282) 261 20 40, 112, 155, 156, 110 ihbar hatlarına bildirmeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.