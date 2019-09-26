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İstanbul'daki deprem

3 dakika önce

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaş olduğunu belirterek, "Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar.

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaş olduğunu belirterek, "Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi." dedi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, herhangi bir can kaybı olmadığını kaydetti.

Yılmaz, "Silivri 5,8'lik bir deprem yaşadı ama can kaybı yok. Çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaşımız var. Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Şu an basında Silivri Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği yönünde haberler var. Silivri'de şu anda tahliye edilen bir yer yok." ifadelerini kullandı.

6 inşaat mühendisinin Silivri Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerini bitirdiğini kaydeden Yılmaz, "Binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir çatlak, hasar ve tehlike arz edecek bir durum yok. Dolayısıyla hastanenin tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız panik halinde hastaneden çıkmış. Çevre Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri de şu an Silivri'ye geliyor. Silivri Belediyesinin teknik ekipleriyle incelemeler yapacaklar. Hasar olan, boşaltılması gereken bina olursa bunları sizlerle paylaşırız. Şu anda kadar Silivri'de hasarlı tespit edilen bir bina yok." diye konuştu.

"Hastanede oluşan bir hasar yok"

Hastane bahçesine kurulan çadırla ilgili bir soru üzerine Yılmaz, "Hastalar panikle dışarı çıkınca, havanın sıcaklığından dolayı onları güneşten korumak için başhekimimiz böyle bir önlem almış. Hastanenin taşıyıcı sistemlerinde, kolonlarında oluşan bir hasar yok." dedi.

Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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