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İstanbul'daki deprem

47 dakika önce

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, deprem sonrasında ilçede iki yaralı olduğunu belirterek, "Yaralanma sebebi panik nedeniyle camdan atlamaları." dedi.

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, deprem sonrasında ilçede iki yaralı olduğunu belirterek, "Yaralanma sebebi panik nedeniyle camdan atlamaları." dedi.

Minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nde incelemede bulunan Hançerli, denetim ve inceleme yaptıklarını, sıkıntı olan binalarda tahliye çalışması yapacaklarını, şimdiye kadar boşaltılması gereken bina tespit edilmediğini aktardı.

İlçede 70 civarında toplanma alanı olduğunu ve bunların internet sitelerinde paylaşıldığını belirten Hançerli, minaresi yıkılan camide daha önceden güçlendirme yapıldığını, 30 yıllık yapının yenilenmesiyle ilgili de proje olduğunu dile getirdi.

Hançerli, "Paniğe gerek yok. Yaralı 2 kişi var Avcılar'da. Yaralıların, yaralanma sebebi panik nedeniyle camdan atlamaları. Depremde yıkılma veya başka bir nedenden bile yaralanma yok. Dolayısıyla panik, gereksiz kaygı kötü şey." dedi.

Yıldırım Turan, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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