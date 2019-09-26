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İstanbul'daki deprem

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bir araya geldi.

Oktay, Kurum ve Güllüoğlu, depremle ilgili brifing almak için İstanbul Valiliği'ndeki AFAD koordinasyon binasına geldi.

Toplantıda depreme dair durum değerlendirmesi yapılacağı ve atılacak atımlar konusunda kararlar alınacağı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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