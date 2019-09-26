İstanbul'daki deprem
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bir araya geldi.
Oktay, Kurum ve Güllüoğlu, depremle ilgili brifing almak için İstanbul Valiliği'ndeki AFAD koordinasyon binasına geldi.
Toplantıda depreme dair durum değerlendirmesi yapılacağı ve atılacak atımlar konusunda kararlar alınacağı öğrenildi.
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