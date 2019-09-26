Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'daki deprem

1 saat önce

Balat'ta depremde hasar gören 3 bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

İstanbul'daki deprem, System.String[]

Balat'ta depremde hasar gören 3 bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Fatih Balat Mahallesi'ndeki Esnaf Loncası Caddesi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış 3 tarihi binada deprem sonrası hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, deprem sonrası bir kısmı yıkılan binanın kalan kısımlarını tehlike arz etmesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıktı. Yanında bulunan diğer bir bina da önlem amaçlı içindeki vatandaşlar tahliye edilerek yıkıldı.

Öte yandan, yıkılan binaların yanında bulunan bir otoparktaki görevlinin, deprem sırasında kulübesinden çıkarak binanın yanından uzaklaştığı enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Avcılar'da deprem sırasında 2 kişi camdan atladı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullar tatil edildi iddialarına yanıt: Saat 20.00'da açıklama yapılacaktır Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:21:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]