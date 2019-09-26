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İstanbul'daki deprem

1 saat önce

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından çok sayıda İstanbullu evlerine yakın park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.

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Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından çok sayıda İstanbullu evlerine yakın park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Fatih başta olmak üzere çok sayıda ilçede birçok İstanbullu depremden sonra evlerinin dışında bekliyor.

Bazı vatandaşların park ve bahçelere çadır kurduğu görülürken, bazılarının serdikleri halı ve kilimlerin üstünde vakit geçirdikleri dikkati çekti.

Silivri'de yaşayan bir vatandaş, "O an evdeydik. Eşimle birlikte bire bir yaşadık. Salı günü de olmuştu. Bu daha ciddi bir şekilde oldu. Marmara depremine göre o kadar büyük çaplı değildi ama bugünkü olay bayağı bir ciddiydi. Bayağı bir tedirgin olduk tabii, dışarı attık kendimizi." diye konuştu.

Depremi yaşayan başka bir vatandaş ise "Çok büyük bir korku. Devamı da var mı bilmiyoruz ama inşallah da olmaz. Daha çok çocuklar için endişeleniyoruz. Evde yakalandım. 1999 depremini sanki tekrar yaşadım." dedi. Saatlerdir parkta bekleyen bir vatandaş da "Bana kalsa eve gireceğim ama kızım korktuğu için mecburen bekliyoruz. Bekleyebildiğim kadar bekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Park ve bahçelerde bekleyişlerini sürdürenlerin birçoğu ise sabaha kadar evlerine girmeyeceğini kaydetti.

Marmara, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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