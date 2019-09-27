Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
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İstanbul'daki deprem

1 saat önce

Sarıyer'deki Kocataş Camisi, dün meydana gelen deprem nedeniyle iç taraflarında bazı çatlakların tespit edilmesi üzerine kaymakamlık ve müftülük tarafından ibadete kapatıldı.

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Sarıyer'deki Kocataş Camisi, dün meydana gelen deprem nedeniyle iç taraflarında bazı çatlakların tespit edilmesi üzerine kaymakamlık ve müftülük tarafından ibadete kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentteki bazı yapılarda hasar oluştu.

Sarıyer Kocataş Camisi'nde de depremin ardından iç kısımlarında bazı çatlakların belirlenmesi üzerine durum, yetkililere bildirildi.

Yetkililerin incelemesinin ardından cami, Kaymakamlık ve müftülük kararıyla ibadete kapatıldı.

Öte yanan Sarıyer Çamlıktepe Mahallesi'nde belediye tarafından riskli olduğu değerlendirilen iki gecekondu da boşaltılarak mühürlendi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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