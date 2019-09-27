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İstanbul'daki deprem

54 dakika önce

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki 3 binanın mühürlendiğini bildirdi.

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki 3 binanın mühürlendiğini bildirdi.

Hançerli, makamında düzenlediği basın toplantısında, depremin ardından ilçedeki durumu değerlendirdi.

Depremde, Avcılar'da bir caminin minaresinin devrildiğini belirten Hançerli, başka bir yıkımın olmadığını söyledi.

İlçede deprem sırasında panik olan ve camdan atlayan 2 kişinin bulunduğunu anlatan Hançerli, saydığı hadiselerin dışında başka bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

Deprem sonrası 270 bina için ihbar aldıklarını ve 200'ünü değerlendirdiklerini dile getiren Hançerli, "Avcılar'da 3 bina mühürlendi. Bu mühürlenen binalarda yapılan incelemelerde şunu gördük, deprem sonrası hasar görmemiş bu binalar. Çok acı ama gerçek. Bu binalar yanlış yapılmış ve yapıldıktan sonra iyi bakılmadığı, rutubet önlenmediği için özellikle bodrum katlarında korozyon ve betonda dökülmeler oluşmuş. Deprem olmasaydı ve biz bu binaları inceleseydik bu binalar yine mühürlenecekti." diye konuştu.

Diğer ilçelerde ne kadar risk varsa Avcılar'da da o kadar risk olduğuna değinen Hançerli, uygun yapılmamış yapıların gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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