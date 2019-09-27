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İstanbul'daki deprem

18 dakika önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.

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Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Gizem Sokak'taki 3 katlı apartmanda oturanlar, depremin ardından binada çatlaklar oluştuğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.

Bunun üzerine bina tahliye edildi. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.

Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekipler, çevrede önlem aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:20 Kaynak: AA
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