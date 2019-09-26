İstanbul'daki deprem Eskişehir'de hissedildi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Eskişehir'de de hissedildi.



İstanbul'un Silivri ilçesinde Marmara Denizi açıklarında, Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Eskişehir'de de hissedildi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Eskişehir kent merkezinde de paniğe neden oldu. Depremin ardından bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin, geniş bir alanda hissedildiği kaydedildi.



Deprem sonrasında kentte herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi. - ESKİŞEHİR