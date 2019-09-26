Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem Marmara Bölgesinde hissedildi
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İstanbul'daki deprem Marmara Bölgesinde hissedildi

2 gün önce

İstanbul'da etkili olan deprem Sakarya'da da hissedildi.

İstanbul'da etkili olan deprem Sakarya'da da hissedildi. Deprem sonrası Serdivan ilçesindeki bir okulda öğrenciler tahliye edildi. Görevliler, öğrencilere anonslarla uyarı yaptı.

İstanbul'daki deprem Marmara Bölgesinde hissedildi

İstanbul, Serdivan, Sakarya, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:17 Kaynak: AA
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