İstanbul'daki deprem Marmara Bölgesinde hissedildi
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İstanbul'da etkili olan deprem Sakarya'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:17 Kaynak: AA
İstanbul'da etkili olan deprem Sakarya'da da hissedildi. Deprem sonrası Serdivan ilçesindeki bir okulda öğrenciler tahliye edildi. Görevliler, öğrencilere anonslarla uyarı yaptı.
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