Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem Sakarya'da hissedildi
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İstanbul'daki deprem Sakarya'da hissedildi

2 gün önce

İstanbul Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da hissedildi.

İstanbul'daki deprem Sakarya'da hissedildi, System.String[]

İstanbul Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da hissedildi.


Edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi İstanbul'un Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Yaşanan deprem sonrası çok korktuklarını belirten vatandaşlar bir daha Allah bu acıyı yaşatmasın diye temennide bulundu.


Sallandık, korkuyoruz


Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Adak, "Dükkandaydık yemek yapıyorduk aşırı derecede hissettik. Başım döndü zaten, deprem olduğunu anladık ve hepimiz dışarıya çıktı, sokağa attık kendimizi. Şuanda sokaktayız. Sallandık, korkuyoruz" dedi.


Çok korktuk


Batıkan Gazoz ise yaptığı açıklamada, "Erkek kuaförüyüz, oturuyorduk sokağımızda. Taburede baya hissettik, şiddetliydi. Tam karşımızda direkler vardı onlar baya sallanıyordu. Sabah İstanbul'da olan depremin devamı herhalde. Allah bir daha yaşatmasın depremi yaşadık, gördük büyük acılarımız oldu, kaybettiklerimiz oldu. Çok kötü yıkıntılar oldu Allah bir daha yaşatmasın inşallah, büyük korktuk, bütün esnafımız sokağa çıktı" derken, Elinde küçük çocuğuyla sokağa fırlayan Elif Çetin, "Valla çok korktuk iki bebek ile beraberdim, beşik gibi sallanınca direk kendimizi dışarıya attık" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Marmara Denizi, İstanbul, Sakarya, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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