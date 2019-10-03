Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki depremin ardından 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı
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İstanbul'daki depremin ardından 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı

1 saat önce

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliğine, 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı

İstanbul'daki depremin ardından 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı, System.String[]

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliğine, 5 bin 253 riskli bina ihbarı geldi.


Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:16 
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