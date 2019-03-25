İstanbul'daki Develilerden Başkan Cabbar'a Yoğun İlgi

İstanbul'daki Develi derneklerinin katkılarıyla geleneksel hal gelen 'Develililer Gönül Buluşması' Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

İstanbul'daki Develi derneklerinin katkılarıyla geleneksel hal gelen 'Develililer Gönül Buluşması' Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.



Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar'ın onur konuğu olarak katıldığı programın sunuculuğunu Cengiz Avcılar yaptı. Develi Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Cebeci ve Genç Develililer Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Çokyıldırım'ın selamlama konuşmalarının ardından AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan'da söz alarak böylesi bir programa katılmaktan büyük onur duyduğunu belirterek 31 Mart Yerel seçimleri çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Hemşehricilik bilinciyle ve kardeşlik havasında böyle bir programda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten protokol konuşmalarının sonuncusunu Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yaptı. "Her zaman söylediğim gibi Develimiz ile İstanbul arasında gönül köprüsü oluşturmuş derneklerimizi ve hayırsever hemşehrilerimizi ziyaret etmek bizlere çok güçlü moral ve motivasyon vermekte. Develimizin geleceği için sürekli istişare halinde bulunduğumuz derneklerimizin böylesine hayırlı programlarında bulunmak hem ufkumuzu açmakta hem de kardeşlik hukukumuzu pekiştirmektedir" diyerek sözlerine başlayan Cabbar Başkan; "5 Yılda 55 Vizyon Proje' hakkında bilgilendirmede bulunarak, hemşerilerinin dua ve desteğini istedi. Cabbar Başkanın konuşması esnasında Develili hemşehrileriyle telefon bağlantısı yapan Cumhur İttifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Gönlü güzel hemşehrilerimizin gönül buluşmasının hayırlara vesile olmasını diliyor, programa katılan tüm hemşehrilerimi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum" dedi. Cumhur İttifakına ve Cabbar Başkan'a büyük teveccüh gösteren Develililer; "Bütün yoğunluğuna rağmen hiçbir programda bizleri yalnız bırakmayıp, her faaliyetimizde yanımızda olup destek veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" diyerek teşekkürlerini iletti.



Programın sonunda Başkan Cabbar programı hazırlayanlara, Develi'den getirdiği halıya işlenmiş Türk Bayrağı hediye ederek teşekkürlerini iletti. Develi Yöresi Kültür Dayanışma Derneği, Genç Develililer Derneği, Mahalle Dernekleri, hayırsever iş adamları, 15 Temmuz Gazisi Yılmaz Aşık ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program kardeşlik havasında yapılan muhabbetlerin ardından sona erdi. - KAYSERİ

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