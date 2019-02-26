Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunun Polis Kamerası Görüntüleri

İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunun Polis Kamerası Görüntüleri

16 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunun Polis Kamerası Görüntüleri, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.

İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Toplam 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

Şişli, İdil, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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