İstanbul'daki din görevlileri, Mehmetçiğe destek için Hatay'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki din görevlileri, Mehmetçiğe destek için Hatay'a gitti - Son Dakika

İstanbul'daki din görevlileri, Mehmetçiğe destek için Hatay'a gitti

6 saat önce

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyesi bir grup, Mehmetçiğe destek ve moral vermek amacıyla Hatay'a hareket etti.

İstanbul'daki din görevlileri, Mehmetçiğe destek için Hatay'a gitti, System.String[]

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyesi bir grup, Mehmetçiğe destek ve moral vermek amacıyla Hatay'a hareket etti.

İstanbul'da görev yapan 45 din görevlisi, Fatih'te Vatan Caddesi'nde toplandı. İstanbul Din Görevlileri Derneği üyesi grup, Türk bayrakları taşıyarak tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Din Görevlileri Dernek Başkanı Metin Kaçar, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Hatay'a giderek askeri birlikleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Ziyaret sonrası Mehmetçik için kurban keseceklerini anlatan Kaçar, "Aziz vatanımız son günlerde çok zor zamanlar yaşıyor. Mehmetçiğimiz, istiklalimiz için, yarınlarımız için yakınlarından uzakta, sınırın ötesinde mücadele ediyor. Biz de İstanbul'da görev yapan 8 bin 500 din görevlisini temsilen 45 kişilik grupla Hatay'a gideceğiz." dedi.

Mehmetçiğe her koşulda destek vereceklerini dile getiren Kaçar, "Mehmetçiğin yanındayız. Devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği mücadele haklı bir mücadeledir. TSK, Suriye'de Suriyeliler için değil, bu asil milletin geleceği için oradadır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından din görevlileri, otobüsle Hatay'a doğru yola çıktı.

Vatan Caddesi, İstanbul, Fatih, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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