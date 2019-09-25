Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki "Dumansız Araç" uygulamasında araçta sigara içtiği belirlenen sürücülere ceza yağdı
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İstanbul'daki "Dumansız Araç" uygulamasında araçta sigara içtiği belirlenen sürücülere ceza yağdı

38 dakika önce

- İstanbul'daki "Dumansız Araç" uygulamasında araçta sigara içtiği belirlenen sürücülere ceza yağdıİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafikte sigara içme yasağına ilişkin "Dumansız Araç" uygulaması gerçekleştirdi.

- İstanbul'daki "Dumansız Araç" uygulamasında araçta sigara içtiği belirlenen sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafikte sigara içme yasağına ilişkin "Dumansız Araç" uygulaması gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan uygulamada araçta sigara içtiği belirlenen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul genelinden sigara içme yasağına ilişkin "Dumansız Araç" uygulaması yapıldı. Hassas burun narkotik köpeği ve helikopter destekli yapılan uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, otomobilde sigara içtiği belirlenen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi. Sigara yasağından haberi olmadığını iddia eden sürücülere ise polis ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

"Bundan sonra araçta sigara içmek yok"

Araçta sigara içme yasağından haberi olmadığını ifade eden bir sürücü "Seyir halindeyken sigara içtiğim için ceza yazıldı. Kanunu ilk defa duyuyorum. İlk cezamızı da yedik, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra otomobilde sigara içmek yok" dedi.

İstanbul'daki Dumansız Araç uygulamasında araçta sigara içtiği belirlenen sürücülere ceza yağdı

İstanbul, Polis, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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