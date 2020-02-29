İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gidişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gidişi sürüyor - Son Dakika

İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gidişi sürüyor

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin sınır kenti Edirne'ye gidişi devam ediyor.

İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gidişi sürüyor, System.String[]

Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin sınır kenti Edirne'ye gidişi devam ediyor.

Bilet bulamayan bazı düzensiz göçmenlerin 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyişi sürerken, yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları bugün de ek sefer başlattı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin bir kısmı da Edirne'ye doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Göç İdaresi yakınında toplandı. Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu kişiler, buradan otobüslerle sınıra doğru hareket etti.

Otobüse binemeyenlerin ise bekleyişi sürüyor.

İstanbul, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
İnsan kaçakçısı: 20 yıldır bu işi yapıyorum, Avrupa'nın yarısını ben gönderdim İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 19:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gidişi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]