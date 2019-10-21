İstanbul'daki emlak dolandırıcılığı operasyonu

Sahte emlak ofisi açarak ev ya da arsa almak isteyen kişileri dolandırdığı öne sürülen 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları sahte emlak ofisinde kayıtlarda "tarla" olarak geçen arazileri "arsa" gibi sattıkları, ipotekli daireleri bilgi vermeden pazarladıkları, bahçe katı daire satarken orta kat daireyi gezdirdikleri, birçok daireyi satmak için metrekarelerini fazla gösterdikleri ve aldıkları kapora üzerinde hile yaparak 150 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9'u kadın 35 suç örgütü üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurulan sahte emlak ofisleri üzerinden dolandırıldığını söyleyen çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatmış, 17 Ekim'de 33 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 35 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde 20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda gayrimenkul satış sözleşmesi ve dolandırılan miktarların yazılı olduğu notlar ele geçirilmişti.