Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki etkili olan şiddetli yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni...
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İstanbul'daki etkili olan şiddetli yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni...

32 dakika önce

İstanbul'daki etkili olan şiddetli yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İstanbul'daki etkili olan şiddetli yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni..., System.String[]
İstanbul'daki etkili olan şiddetli yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. - İSTANBUL
İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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