İstanbul'daki etkili olan şiddetli yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni...
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İstanbul'daki etkili olan şiddetli yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
'daki etkili olan şiddetli yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. - İSTANBUL
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