İstanbul'daki fabrika yangını 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü - Son Dakika

Bahçelievler 'de içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında yanan yatak fabrikası, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 sonra söndürüldü.

Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu