İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar... - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...

12.07.2022 19:34

Şişli'de 23 yaşındaki Dilara Gül'ün elektrikli scooter kullandığı sırada kendisine bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde scooter üzerindeki Dilara'nın çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa düştüğü görülüyor. Öte yandan kazaya neden olan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Genç kadın çarpmanın şiddetiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Skuterlı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

HAYATINI KAYBETTİ

Dansçı olduğu öğrenilen Dilara Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Skuterlı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

23 yaşındaki Dilara Gül'ün ölümüyle sonuçlanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, skuter ile sağ şeritten ilerleyen Dilara Gül'ün yolu keserek sola döndüğü, bu sırada Hakan Akçelik idaresindeki otomobilin hızla gelerek Gül'e çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle skuter üzerindeki Dilara Gül, metrelerce uzağa düşüyor. Çevredeki vatandaşların da Gül'ün yardımına koştuğu görülüyor.

Skuterlı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde 'skuterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Gül'ün cenazesi, Maltepe Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede, Gül'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Skuterlı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLAR
500
Son dakika... Şişli'de çarptığı scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Son dakika... Şişli'de çarptığı scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Son dakika... Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı Son dakika... Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Taksim, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar... - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 19:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement