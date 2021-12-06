Ekipler, soruşturma çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olan A.D'yi Atakum ilçesindeki ikametinde gözaltına aldı.

Samsun 'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki FETÖ'nün askeri mahrem soruşturması kapsamında Samsun'da bir emekli albay yakalandı - Son Dakika

Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var