İstanbul'daki FETÖ operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.S.G'nin örgütün TSK Diyarbakır yapılanmasının sözde "mahrem imamı", Y.B'nin ise Eyüpsultan "bölge imamı" olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin de örgütün farklı yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları bildirildi.

Operasyon hakkında

Polis ekipleri, FETÖ yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla aranan 30 kişinin "gaybubet evi" olarak adlandırılan 33 hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 22'si yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise yaklaşık 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro ve Türk Lirası, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot ele geçirilmişti.