İSTANBUL'DAKİ FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAKİ FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İSTANBUL'DAKİ FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ TUTUKLANDI

6 saat önce

2009'daki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'yla yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

İSTANBUL'DAKİ FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ TUTUKLANDI, System.String[]

2009'daki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'yla yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 komiserin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan 19 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
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