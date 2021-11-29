İstanbul'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu - Son Dakika

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da önceki günden bu yana devam eden fırtına bugün etkisini iyice artırdı. Özellikle İstanbul'da 130 kilometreyi bulan rüzgarlar hayatı adeta felç etti. Fırtınanın şiddetinin ortaya koyan bir video ise viral oldu.

FIRTINANIN ŞİDDETİNE DAYANAMADI

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Görüntülerde seyir halindeki bir tır, fırtınanın şiddetine dayanamayarak oyuncak gibi yan yattı.

SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.