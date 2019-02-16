İstanbul'daki Fuhuş Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince, 12 Şubat'ta İstanbul'daki 31 adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Operasyona ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek, suç örgütüne üye olmak, insan ticareti yapmak ve fuhşa aracılık etmek' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakim kararlarına istinaden uygulanan iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinden elde edilen veriler değerlendirilerek 12 Şubat 2019 tarihinde Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde bulunan 31 ayrı adreste eş zamanlı arama yapılarak toplam 20 şüpheli yakalanmıştır. Suç mağduru olan yabancı uyruklu 21 şahıs kurtarılmış ve şüpheliler nezdinde ele geçirilen ateşli silah vb. suç aletlerine de el konulmuştur. Gözaltına alınıp emniyet işlemlerinin ardından 15 Şubat 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen 20 şüpheli de ifadelerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

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