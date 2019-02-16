İstanbul'daki Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 20 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandıİSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da 7 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı



İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da 7 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

3 ayrı suçtan soruşturma

Açıklamada, Başsavcılıkça "Suç Islemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Yönetmek", "Suç Örgütüne Üye Olmak", "Insan Ticareti Yapmak ve Fuhsa Aracılık Etmek" suçlarına iliskin olarak yürütülen sorusturma kapsamında hakim kararlarına istinaden uygulanan iletisimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinden elde edilen veriler degerlendirilerek 12 Şubat 2019 tarihinde Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Atasehir ve Çekmeköy ilçelerinde bulunan 31 ayrı adreste es zamanlı arama yapıldığı ve toplam 20 süpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Suç magduru olan yabancı uyruklu 21 sahsın kurtarıldığı ve süpheliler nezdinde ele geçirilen atesli silah vb. suç aletlerine de el konulduğu kaydedildi.

Şüpheliler tutuklandı

Emniyetteki islemlerinin ardından 15 Şubat 2019 tarihinde adliyeye getirilen ve mahkemeye sevk edilen 20 süphelinin Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimligince tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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