İstanbul'daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler kamerada - Son Dakika

- (Özel) İstanbul'daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler kamerada

Gece kulüplerinin geçici olarak kapanmasına rağmen bazı kulüplerde eğlence hız kesmedi

İğne atsan yere düşmeyecek eğlencelerde ne maske takıldı ne de mesafeye uyuldu

İSTANBUL - Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

Gece kulüplerinde iğne atsan yere düşmedi

Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy'de bir gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyası eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.