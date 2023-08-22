İstanbul\'daki Geri Gönderme Merkezi Tamamlandığında Türkiye Genelinde Çalışma Yürütülecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, "1 Ekim'de İstanbul'daki geri gönderme merkezimiz bittiğinde, Türkiye çapında aynı anda çalışma yürüteceğiz. Her şey çok farklı olacak. İstanbul'u pilot bölge yaptık ama geldiğimiz günden beri şu ana kadar 66 bin düzensiz göçmen yakalandı ve bunun 25 bini geri gönderildi.'" dedi.

"4 MİLYON 843 BİN DÜZENLİ GÖÇMEN VAR"

Göçmen kaçakçılığına ilişkin organizatörlere yönelik bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Yerlikaya, düzenli göçmen sayısının da 4 milyon 888 bin olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya şöyle devam etti: "Ülkemizde kalışları yasal olan yabancılar ve yasal olmayan yabancılar var. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 243 bin 423'ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta. Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta. Yine ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli bulunuyor.

"İSTANBUL'U PİLOT BÖLGE YAPTIK"

Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler, ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlal edip vizesiz duruma düşmüş olanlardır. İstanbul'u pilot bölge yaptık, göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bininin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik.

"TÜRKİYE ÇAPINDA AYNI ANDA ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ"

Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizin refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik. 1 Ekim'de İstanbul'daki geri gönderme merkezimiz bittiğinde, Türkiye çapında aynı anda çalışma yürüteceğiz. Her şey çok farklı olacak."

"B EHLİYETİ OLANLAR EĞİTİM ALACAK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesiyle ilgili de konuştu. Konuyla ilgili çalışmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya ''Daha önce bir söz verilmişti. İçişleri, Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak çalışma yürütülüyor. Daha önce seçimden önce söz verildi. Bununla ilgili eğitim önemli. Biz eğitim alalım ki elimizdeki belgenin bir anlamı olsun. B ehliyeti olanlar eğitim alacak.'' dedi.