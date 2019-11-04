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İstanbul'daki gıda zehirlenmesi

6 saat önce

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak tüketimi nedeniyle gelen ihbar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını, zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğunu bildirdi.

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İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak tüketimi nedeniyle gelen ihbar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını, zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğunu bildirdi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kendilerine 2 Kasım'da yapılan ihbarda, ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.

Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir.

Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir.

Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir."

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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