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İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K. - Son Dakika

İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.

02.02.2022 13:06

Büyükçekmece'de boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlatmıştı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlen saatlerinde tekrar başlandı. Kazı çalışmalarının bir süredir kayıp olan M.K isimli kişinin bulunmasına yönelik olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

Büyükçekmece'deki kazı çalışmalarının gizemi çözüldü! Kayıp kişi aranıyor

KAZI ÇALIŞMASI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

Büyükçekmece'deki kazı çalışmalarının gizemi çözüldü! Kayıp kişi aranıyor

KAYIP KİŞİYİ ARIYORLAR

Aramaların Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı; bir süredir kayıp olan M.K isimli kişinin bulunmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K. - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K. - Son Dakika
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