İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K. - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

KAZI ÇALIŞMASI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

KAYIP KİŞİYİ ARIYORLAR

Aramaların Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı; bir süredir kayıp olan M.K isimli kişinin bulunmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.