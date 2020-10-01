Son dakika gündem: İstanbul'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada - Son Dakika

İSTANBUL genelinde 18 farklı adreste düzenlen kaçak göçmen operasyonunda 240 göçmen ile 37 organizatör yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonlar düzenledi. 16 Eylül ve 30 Eylül tarihlerinde İstanbul genelinde 18 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 240 kaçak göçmen ile 37 organizatör yakalandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 16 adet minibüs, 7 adet şişme bot, 10 adet kürek, 5 adet pompa ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 16.835TL, 1250 Dolar, 1625 Euro para bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 kişinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

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