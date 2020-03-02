İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor

6 saat önce

Sınır kapılarının açılmasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki göçmenler Edirne'ye gitmek için ilk durakları olan İstanbul'a geldi.

Sınır kapılarının açılmasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki göçmenler Edirne'ye gitmek için ilk durakları olan İstanbul'a geldi. Aksaray'daki parklarda toplanan göçmenler, bugün de buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

Edirne'ye gitmek için otobüs bekleyen Devir Abuliç, 'Avrupa'ya gidiyorum. Önce Yunanistan'a oradan da belki Almanya'ya gideceğim dedi. Eşyalarıyla birlikte parklarda bekleyen göçmenlerden bazıları parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parklarda beklemeye devam etti.

İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor

İstanbul, Türkiye, Aksaray, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:13 Kaynak: DHA
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