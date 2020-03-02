İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor - Son Dakika

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İstanbul'daki göçmenler aksaray'dan edirne'ye gitmeye devam ediyor
6 saat önce
Sınır kapılarının açılmasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki göçmenler Edirne'ye gitmek için ilk durakları olan İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:13 Kaynak: DHA
Sınır kapılarının açılmasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki göçmenler Edirne'ye gitmek için ilk durakları olan İstanbul'a geldi. Aksaray'daki parklarda toplanan göçmenler, bugün de buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye doğru yola çıktı.
Edirne'ye gitmek için otobüs bekleyen Devir Abuliç, 'Avrupa'ya gidiyorum. Önce Yunanistan'a oradan da belki Almanya'ya gideceğim dedi. Eşyalarıyla birlikte parklarda bekleyen göçmenlerden bazıları parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parklarda beklemeye devam etti.
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