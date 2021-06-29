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İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi - Son Dakika

İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi

29.06.2021 13:48
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi, System.String[]

Ankara'da gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'daki gösteride polisin AFP foto muhabirine yönelik müdahalesini protesto etti.

Ankara'da gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'daki gösteride polisin AFP foto muhabirine yönelik müdahalesini protesto etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki yürüyüş sırasında polisin AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a müdahalesini kınadıklarını söyledi.

Mayda, "Meslektaşlarımız, toplum adına görevlerini yürütürken, ağır şiddetle karşı karşıya kalıyor. İçişleri Bakanlığının gösteriler sırasında polislerin görüntülerinin alınamayacağına yönelik yasa dışı genelgesinin ardından bu şiddet, çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda. Gazetecilik suç değildir, bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından, "Özgür basın susturulamaz", "Şiddete hayır" ve "Nefes almak istiyoruz" sloganları attı, fotoğraf makineleri ile kameralarını yere koyarak tepkilerini gösterdi.

İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi
İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi

Abdi İpekçi Parkı, Protesto, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki gösteride polisin gazeteciye müdahalesi Başkentte protesto edildi - Son Dakika


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