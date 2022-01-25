İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak - Son Dakika

İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu çalışanları yarın da izinli sayılması sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim ve savcılarla ilgili yeni tedbir kararları aldı.

Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.