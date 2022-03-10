İstanbul'daki hakim ve savcılar hava koşulları nedeniyle yarın da idari izinli sayılacak - Son Dakika
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İstanbul'daki hakim ve savcılar hava koşulları nedeniyle yarın da idari izinli sayılacak

10.03.2022 16:06
İstanbul'daki hakim ve savcılar hava koşulları nedeniyle yarın da idari izinli sayılacak

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul'da devam eden hava koşulları nedeniyle hakim ve savcıların yarın da idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul'da devam eden hava koşulları nedeniyle hakim ve savcıların yarın da idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

HSK'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da soğuk hava, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar şeklindeki olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının yarın idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Hakim ve cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki hakim ve cumhuriyet savcıları bugün de idari izinli sayılmıştı.

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Hakimler Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, İstanbul, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki hakim ve savcılar hava koşulları nedeniyle yarın da idari izinli sayılacak - Son Dakika


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