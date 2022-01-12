Yunus Emre Mahallesinde dün saat 21.00 sıralarında 1425 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu.
Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın dış cephesinde hasar meydana geldi. Binadan kopan parçalar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki hava durumunu özetleyen fotoğraf! Binanın dış cephe kaplaması bu hale geldi - Son Dakika